Рязань, 1 декабря, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Российские силовики задержали жителя Рязанской области, подозреваемого в терактах со взрывчаткой на местных железной дороге и военном аэродроме. Соответствующее задание мужчина получил от военной разведки Украины (ГУР).

Иван Шилов ИА Регнум

«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошёл сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области, имеющий гражданство России и Италии», — сообщили в Следственном комитете.

Атаки на инфраструктуру

Следствием действий задержанного стали сход с железнодорожного полотна на 190-м километре перегона Рыбное — Блокпост 19 вагонов грузового поезда. Повреждения получили 15 из них. Заранее он также изготовил взрывные устройства для четырёх беспилотников для атаки на военный аэродром Дягилево.

«По заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства и снарядил четыре квадрокоптера. С их использованием осуществил атаку на военный аэродром», — сообщили в ФСБ.

Тогда в районе стоянки самолётов прогремел взрыв, после которого образовалась глубокая воронка. Официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

В отношении диверсанта возбудили уголовное дело по статье о теракте и о незаконных приобретении, хранении, пересылке или ношении взрывчатки. При обыске у мужчины нашли компоненты для её изготовления, средства связи и носители информации с фото− и видеоотчётами о его деяниях.

Куратор из ГУР

Задержанный дал признательные показания, в которых рассказал, что сотрудник украинской разведки завербовал его ещё в феврале в Стамбуле. Готовился к совершению диверсий рязанец в Латвии при участии местных спецслужб. В Рязань мужчина вернулся в марте.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, в Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. Мужчина 1983 года рождения планировал подорвать цистерну по заданию сотрудника спецслужб Украины. За это он рассчитывал получить денежное вознаграждение, и, чтобы реализовать замысел, в одном из столичных лесопарков он забрал из схрона взрывчатое вещество для изготовления самодельного взрывного устройства. При последующей попытке забрать из тайника детонатор его задержали сотрудники ФСБ. Как впоследствии рассказал задержанный, помимо денежного вознаграждения ему обещали помочь с выездом на Украину. Но, как признал мужчина, этого так и не произошло.