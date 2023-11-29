Москва, 29 ноября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудник спецслужб Украины в качестве вознаграждения за осуществления теракта в Москве обещал исполнителю вывезти его на Украину. Об этом в ходе допроса рассказал задержанный по подозрению в подготовке террористического акта мужчина. Видео опубликовано в Telegram-канале СК.

Подозреваемый признался, что планировал подорвать состав с ГСМ на железнодорожной станции.

«После каждого задания он [сотрудник спецслужб] мне обещал вывезти меня на территорию Украины, но этого так и не произошло», ― сказал задержанный.

По данным следствия, 40-летний мужчина в ноябре 2023 года получил задание за вознаграждение совершить подрыв одной из цистерн железнодорожной станции. От неустановленных соучастников он получил взрывное вещество, из которого должен был изготовить самодельную бомбу. Его она забрал в тайнике в одном из столичных лесопарков.

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