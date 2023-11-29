Москва, 29 ноября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Известия/Константин Кокошкин

«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина 1983 года рождения планировал подорвать цистерну на железной дороге. Задание он получил от неустановленного соучастника, отметило ведомство.

По данным следствия, за подрыв цистерны он рассчитывал получить денежное вознаграждение. Чтобы реализовать свой замысел, он в Москве в одном из лесопарков забрал из заранее обозначенного ему места взрывное вещество для изготовления им самодельного взрывного устройства.

Затем он попытался забрать из тайника детонатор в другом сообщённом ему месте в Москве, и в этот момент его задержали сотрудники ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства»).

С задержанным силовики провели следственные действия. Ему предъявили обвинения, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила взрыв в Воронеже, который готовил по заданию украинских террористических организаций гражданин России 1986 года рождения. Он намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство на территории военного комиссариата Воронежа.

Осуществив задуманное, мужчина надеялся ехать на Украину и присоединиться к ВСУ в боевых действиях против Вооружённых сил России. Злоумышленника задержали. ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке к теракту и о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.