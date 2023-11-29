Москва, 30 ноября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Немецкие граждане согласились с решением правительства Германии финансировать Украину по причине отсутствия суверенитета у ФРГ, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что из-за этого немецкое общество смирилось и с ограничениями в поставках газа.

«Польша взяла и закрыла газопровод Ямал — Европа, который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают, в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что западные страны стремятся решить проблему конкурентоспособности через административные меры и трансграничные налоги. Вместе с тем, по словам Путина, эти же государства по наставлениям США и союзников Вашингтона лишают себя доходов от указанных налогов на фоне ограничений доступа к дешевым энергоносителям.

Кроме того, президент указал на то, что над руководителями некоторых правительств таких стран уже «посмеивается весь мир» из-за отсутствия у них достаточного уровня профессиональной подготовки и неэффективных решений. Он допустил, что Россия может сотрудничать с развивающимися странами, которые способны становиться объектами нападения со стороны развитых государств.

Путин уточнил, что речь идёт в том числе о взаимодействии РФ с другими членами БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой приводилось мнение историк Тарика Сирила Амара, предупредившего о «страшной цене» для Германии за продвижение антироссийской политики в пользу США. Эксперт отметил, что уже сейчас состояние немецкой экономики взывает беспокойство. Кроме того, модель управления в ФРГ столкнулась не только с кризисом в экономике, но и в политике.

11 ноября газета Bild со ссылкой на источники в минобороны Германии проинформировала, что в 2024 году правительство ФРГ планирует увеличить военную помощь Украине до €8 млрд. При этом первоначально предполагалось направить на эти цели €4 млрд, однако они уже оказались зарезервированы под текущие проекты, а на новые задачи осталось только €120 млн.