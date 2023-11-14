Москва, 14 ноября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Ежегодно 19 ноября в мире отмечают День женского предпринимательства. Очевидно, что мир бизнеса уже давно перестал быть только территорией мужчин. И в России в том числе женское предпринимательство становится всё более популярным. По данным Минэкономразвития РФ, на середину июля 2023 года число индивидуальных предпринимателей в стране достигло 3,9 млн человек. И 1,56 млн среди них — женщины.

triptonkosti.ru В России растёт количество женщин-предпринимателей

Вдохновлять и поддерживать российских женщин в создании бизнеса помогает федеральный проект «Мама-предприниматель», который реализуется в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«За 2023 год в программе приняли участие около двух тысяч женщин. Мы получили большое количество положительных отзывов от них, в том числе благодаря глубокой и профессиональной работе региональных центров «Мой бизнес», специалисты которых давали максимум знаний, информации, необходимых для успешного ведения бизнеса», — отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Проект даёт возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути: нехватку знаний о ведении дела и отсутствие стартового капитала.

Основы предпринимательства и эффективного управления участницы узнают на очных занятиях, которые проводят опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса. За время обучения женщины готовят бизнес-планы своих проектов. Финальный день посвящен их защите, а лучшая идея получает грант в 100 тысяч рублей на дальнейшее развитие.

Программа тренингов постоянно совершенствуется. А в конце 2023 года впервые состоится федеральный финал программы «Мама-предприниматель». Для него отберут 15 выпускниц прошлых лет и 15 победительниц этого года. В декабре финалистки примут участие в интенсиве и получат возможность выиграть 1 миллион рублей на развитие своего дела.

Так, открыть свой бизнес программа «Мама-предприниматель» помогла Виктории Седашевой из Самары. Женщина 15 лет проработала в системе дошкольного образования, а затем основала детскую развивающую студию «НейроУмка». В 2020 году она получила премию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова — это результат работы с дошкольниками в области робототехники.

mfprp.ru Виктория Седашева, основатель детской развивающей студии «НейроУмка»

Полноценно запустить свое дело педагогу помогли советы специалистов центра «Мой бизнес».

«Это колоссальный опыт. Я педагог, люблю учиться, но такие уникальные знания больше нигде не получишь. Я уже начала менять свои соцсети, научилась выстраивать бизнес-план. Чтобы развиваться дальше и нанять педагогов, нужно подходящее помещение, пройти лицензирование, выстраивать поэтапно шаги, вести финансовую отчетность. Планирую в следующем году пойти на грант по соцпредпринимательству», — отмечает Виктория.

Участница программы «Мама-предприниматель» Валерия Саган открыла Детский развивающий клуб «Юный чемпион» в небольшом поселке в Орловской области.

«Я сама мама трех сыновей, и когда возник вопрос, куда отдать детей на развивающие занятия, оказалось, что в нашем поселке ничего нет подходящего. А очень хотелось, чтобы было место, где было бы полезно и интересно детям и комфортно взрослым. Сказано — сделано», — поделилась Валерия.

msb-orel.ru Валерия Саган, основатель детского развивающего клуба «Юный чемпион» в Орловской области

Выбранная в качестве ниши для бизнеса сфера услуг по спортивно-развивающей работе с детьми оказалась эффективной с точки зрения окупаемости финансовых вложений. Помогло на первых этапах и заключение соцконтракта.

Сейчас в клубе проходят занятия для детей, очень востребованы группы выходного дня и летние смены в лагере. Помимо групп для малышей, появились занятия и для подростков, начинают работу несколько групп занятий фитнесом для мам. Развивать бизнес Валерии помогает орловский центр «Мой бизнес».

В Тюменской области одной из участниц программы «Мама-предприниматель» стала многодетная мама Элина Иванова. Благодаря материнству у неё появилась интересная идея — организовать занятия для детей по медицине, анатомии и здоровым привычкам, дать детям общее представление о здоровье.

Обратившись в центр «Мой бизнес» Тюменской области, Элина поняла, что для развития проекта есть много бесплатных возможностей. Женщина отмечает, что после обучения появилось много планов, но главное, что на занятиях дети с удовольствием надевают белые халаты и узнают, как помочь своему организму сохранить здоровье.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» по всей стране создаются программы и инициативы для развития женского предпринимательства, региональные центры поддержки бизнеса организуют мастер-классы, круглые столы и бизнес-девичники для передачи опыта экспертов в сфере ведения бизнеса тем, кто только начинают развивать свое дело.

«Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект, рассчитанный на женщин, которые планируют открыть свое дело в декрете или уже занимаются бизнесом, но пребывают в статусе ИП не более одного года.