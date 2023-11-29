Братислава, 29 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Словацкие власти расширили ограничения на ввоз сельхозпродукции из Украины до 14 позиций вместо прежних четырёх. Об этом сообщается в опубликованном кабмином документе.

Илья Наймушин/РИА Новости

По этой причине Власти страны объяснили решение намерением пресекать сбои в своей экономике и предложили запретить ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов и товаров с территории Украины.

В перечень попали мёд, соевые бобы, ячмень, мука, отруби. Ранее запрет действовал в отношении украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В Словакии после прихода к власти нового правительства во главе с премьером Робертом Фицо отношение страны Украине претерпело изменения. Так, новый премьер-министр заявил, что Словакия перестать оказывать военную помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября кабмин заблокировал инициативу предшествующего правительства о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро.

Затем 16 ноября словацкие дальнобойщики перекрыли погранпереходы на границе с Украиной. Своими легковыми автомобилями они заблокировали дорогу к переезду Вышне-Немецке.

Тогда лидер UNAS Станислав Скала сказал, что словаки таким образом проявляют солидарность с поляками, которые также перекрыли погранпереходы на границе с Украиной. Он добавил, что европейские компании не могут конкурировать с украинскими, которые получили много привилегий на перевозки после начала спецоперации в феврале 2022 года.