Братислава, 16 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября заблокировал легковыми автомобилями дорогу к переезду Вышне-Немецке на границе с Украиной. Так организация выразила солидарность с польскими коллегами. Информацию сообщило издание Teraz. sk со ссылкой на лидера UNAS Станислава Скалу.

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Скала заявил, что цель организации — поддержать польских перевозчиков, которые больше недели протестуют против «либерализации» правил ЕС для перевозчиков из Украины. Также своими действиями словаки хотят поддержать всех перевозчиков внутри ЕС.

«Мы попросим Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку украинской техники, потому что европейские компании падают на их глазах и не могут с ними конкурировать», — заявил глава Скала.

Отмечается, что если Брюссель не предпримет мер, то они полностью заблокируют границу с Украиной.

Польские перевозчики заблокировали несколько КПП на границе с Украиной. Они позволяют проехать только автобусам, легковым автомобилям, грузовикам, перевозящим животных, разрешают проезд военной и гуманитарной помощи для Украины.

По состоянию на 6 ноября это были три пограничных перехода в Хребенном, Дорохуске и Корчеве. Польские дальнобойщики требовали от европейских властей ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество, а также приостановить лицензии у компаний, которые появились на Украине после февраля 2022 года.