Москва, 29 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Европейские страны могут выжить без России, однако потеряют конкурентоспособность на рынке, так как при таком развитии ситуации им придётся покупать сырьё по дорогой цене. Об этом 29 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары, будь то энергоресурсы или еще что-то, покупать в других местах, но втридорога», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что в этом случае промышленность Европы окажется в предбанкротном состояния, а для конкретных производителей это может обернуться очень серьёзными последствиями.

В связи с этим российские товары пользуются популярностью и покупаются также и в европейских странах, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября издание Politico написало, что западные антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта с Россией. По словам аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреаса Умланда, после введения Западом в 2022 году основной части санкций Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС).

Замглавы МИД России Александр Грушко 3 ноября заявил, что общие потери стран Евросоюза от санкций против РФ составили порядка 1,5 трлн евро. Он уточнил, что объём товарооборота российских компаний со странами сообщества в 2013 году достиг отметки 417 млрд евро и мог бы достичь отметки в 700 млрд евро, если бы не введённые Западом санкционные меры.