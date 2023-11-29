Вашингтон, 29 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Введённые западными странами санкции против России не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта. Об этом 29 ноября сообщило издание Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны», — заявил изданию аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.

При этом, по его словам, в 2022 году, когда в силу вступила основная часть антироссийских санкций, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС).

Как отметили авторы публикации, считавшиеся до этого основным оружием западных страны санкции оказались фактически бесполезными.

«Многие западные компании продолжают покупать и экспортировать в Россию через различных посредников», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября финское агентство STT сообщило, что новые санкции ЕС могут позволить изымать заграничную недвижимость россиян, в частности находящийся в Финляндии принадлежащий бизнесменам из России стадион Helsinki Arena (бывш. Hartwall Arena. — Прим. ИА Регнум). По данным источника, в случае продажи замороженных российских активов деньги также останутся замороженными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября заявил, что большая часть введённых Западом антироссийских санкций останется в силе после окончания конфликта на Украине. По его словам, западные страны намерены заморозить украинский конфликт, чтобы выиграть время, как с Минскими соглашениями, и вновь вооружить киевский режим.