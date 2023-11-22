Москва, 22 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в стране Годом семьи. Соответствующий документ опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Отмечается, что решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Правительству поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план меропряитий Года семьи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются на сегодняшний день ключевыми стратегическими приоритетами России.