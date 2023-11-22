Путин объявил 2024 год Годом семьи
Москва, 22 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в стране Годом семьи. Соответствующий документ опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации.
Анна Рыжкова ИА Регнум
Отмечается, что решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
Правительству поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план меропряитий Года семьи.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей являются на сегодняшний день ключевыми стратегическими приоритетами России.