Москва, 28 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин традиционно выступит на пленарной сессии форума «Россия зовёт» 7 декабря, сообщили во вторник, 28 ноября, в ВТБ.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Состоятся две сессии по расширению взаимодействия суверенных государств и поиску нового баланса мировой экономики. Традиционно запланировано выступление президента России Владимира Путина, после которого глава государства ответит на вопросы участников форума», — говорится в сообщении.

14-й инвестфорум ВТБ «Россия зовёт» пройдёт 7–8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема мероприятия — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Среди участников и гостей форума будут представители власти, бизнеса, китайские, индийские и турецкие инвесторы, представители стран Персидского залива и Ближнего Востока и других государств, развивающих сотрудничество с Россией. Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, общемировые политические и экономические изменения представляют новые вызовы для развития национальных экономик и международного сотрудничества, поэтому необходима консолидация предпринимателей.