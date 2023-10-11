Москва, 11 октября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя»

Российский лидер подчеркнул важность проведения данного форума, на котором эксперты из России и других стран могут вместе обсудить перспективы и тенденции глобальной энергетики, обменяться мнениями о задачах, стоящих перед мировым топливно-энергетическим комплексом.

«Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять. По слова главы российского внешнеполитического ведомства, нужно добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Всё большее число стран мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, образ жизни, культуру, традиции.

Лавров напомнил, что ответственность за текущий кризис в международных отношениях лежит на западном меньшинстве, которое проводит «узкокорыстную, агрессивную» линию. По его словам, растут риски глобального конфликта, но есть выход из сложившегося положения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова внести огромный вклад в новое мироустройство, но эту готовность к взаимодействию некоторые превратно поняли как покорность. Как отметил российский лидер, около 20 лет назад Россия только выходила на новый этап развития, восстанавливаясь после распада СССР и включаясь в строительство нового справедливого мироустройства. Тогда, подчеркнул Путин, Россия была способна внести в него огромный вклад, но это было понято неверно. Путин подчеркнул, что многообразность мира невозможно подчинить одной схеме пусть даже мощного западного мира, веками ведущего колониальную политику.