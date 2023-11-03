Москва, 3 ноября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям проходящего в Самарканде XVI Веронского Евразийского экономического форума, сообщил 3 ноября Кремль.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«За минувшие годы форум по праву снискал высокий международный авторитет», — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнёрами по различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, повышению эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

В конце обращения Путин пожелал участникам и гостям форума интересных, плодотворных дискуссий, а также профессиональных успехов.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя правительства России Алексей Оверчук во время выступления на Веронском евразийском экономическом форуме заявил, что ведённые странами Запада антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики. Он отметил, что около 90% торговли стран ЕАЭС осуществляется с использованием национальных валют.

XVI Веронский Евразийский экономический форум проходит в Самарканде 3–4 ноября. Форум проходит под девизом «Искусство инновации».