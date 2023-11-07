Санкт-Петербург, 7 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Подпавшую под санкции США «СПБ Биржу» вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков, сообщила 7 ноября пресс-служба биржи на своём сайте.

«Первый заместитель генерального директора «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров СПБ биржи», — говорится в сообщении.

Как отметили в «СПБ Бирже», Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. По его словам, которые приводятся на сайте биржи, у команды есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределённости и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке.

Сердюков уточнил, что после решения первоочередной задачи «СПБ Биржа» будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 ноября министерство финансов Соединённых Штатов Америки расширило список антироссийских санкций, введя ограничения для более 30 физических и около 200 юридических лиц. В новом списке оказались также «Абсолют банк», «Почта банк», «ХКФ банк» и другие компании.

Кроме того, в санкционный список попал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. В американском минфине объяснили это решение тем, что организация якобы ведёт работу в оборонном и связанном с ней материальном секторе экономики России.