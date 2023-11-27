Москва, 28 ноября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Украинские политики находятся в состоянии агонии, поэтому не следует скрупулезно анализировать заявления официальных лиц с Украины о том, что Киев якобы не пойдёт на мирные переговоры с Москвой без выплаты репараций. Об этом в комментарии телеканалу «Известия» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это состояние агонии, причем уже очевидной всем. Они прекрасно видят, чем закончилась западная поддержка, которая обернулась подталкиванием к пропасти. Сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно и вредоносно», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала высказывание заместителя украинского министра юстиции Ирины Мудры о том, что Киев не пойдёт на заключение мирного соглашения с РФ, если Москва не выплатит репарации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий написал, что слова Мудры свирепствуют о постепенном переходе Украины к стадии торга с РФ по вопросу завершения конфликта. Он отметил, что в Киеве начали допускать вариант заключения мирного договора.

22 ноября Мария Захарова заявила, что Запад будет отсчитывать ситуацию вокруг Украины от 2022 года, игнорируя весь предыдущий период. Она пояснила, что на это указывает сознательное стремление западных стран не поднимать тему 10-летней годовщины майдана в Киеве.