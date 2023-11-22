Москва, 22 ноября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг Украины Запад теперь будет отсчитывать от 2022 года, до этого момента история их не интересует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вы посмотрите, каким молчанием — ну это же сознательное молчание — обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие майдана в Киеве). Они её не видят. Её нет», — заявила Захарова, добавив, что ситуацию вокруг Украины западные страны теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года.

Официальный представитель МИД России отметила, что Запад не интересует история до этого момента.

«Она будет их интересовать только в качестве их концепции «голодомора». Или других вещей, связанных с переписыванием истории — вот тогда они будут обращаться к истории Украины, всё остальное для них не существует», — указала Захарова, добавив, что для понимания современных событий на Украине нужно знать их предысторию.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По его словам, факт того, что «майдан» спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна.

Ранее Захарова заявила, что Украина после евромайдана превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Она отметила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внешнюю и внутреннюю политику.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов заявил, что майдан 2014 года стал развилкой в судьбе Украины, и, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада.

21 ноября 2013 года главную площадь в Киеве — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции. Спустя некоторое майдан стал эпицентром противостояния сотрудников силовых органов и радикалов. В итоге законная власть на Украине была свергнута, и в стране началась гражданская война.