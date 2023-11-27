Москва, 27 ноября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Власти Украины постепенно начали переходить к стадии торга в вопросе конфликта с Россией и стали допускать вариант заключения мирного договора, написал в своём Telegram-канале лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Interkomitet.ru Леонид Слуцкий

Так депутат оценил слова заместителя украинского министра юстиций Ирины Мудры, которая заявила Киев не собирается идти на какие-либо соглашения с Москвой без репараций.

«Укрорежим переходит в стадию торга. Замминистра юстиции с говорящей фамилией Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мировое соглашение без выплаты Россией «репараций». Ключевое слово здесь, думаете, «репарации»? Нет, скорее — «мировое соглашение», — считает Слуцкий.

Парламентарий также отметил, что лидеры западных стран демонстрируют намерение «слить» Владимира Зеленского. Депутат подчеркнул, что подобные планы появились у США и их союзников, несмотря на заверения со стороны НАТО в обратном.

Кроме того, он уточнил, что репарации должна платить «проигравшая сторона». По словам Слуцкого, Россия «точно не будет в числе проигравших».

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил газете «Известия», что заявление Мудры фактически является отказом Киева от переговоров, поскольку это условие о репарациях неприемлемо для Москвы. Депутат также напомнил, что Владимир Зеленский так и не отменил свой указ о запрете переговоров с Россией.

В свою очередь политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с ИА Регнум заявил, что высказывание замглавы минюста Украины является свидетельством торга, к которому готовы перейти некоторые украинские официальные лица.

Эксперт пояснил, что Мудра в своём обращении уже не полностью отрицает возможность переговоров с Россией, как это делает украинское руководство.