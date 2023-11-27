Москва, 27 ноября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ещё не поздно спасти от влияния Запада, пытающегося использовать её в собственных интересах. Однако, как отметил министр иностранных дел, шансы невелики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что в целом смотрит на будущее объединений, где главенствуют США, без оптимизма. В числе таких помимо ОБСЕ он назвал НАТО, Евросоюз, Группу 77, Совет Европы и ОБСЕ.

«Последние две изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога, а в итоге их превращают в придатки ЕС и НАТО, в маргинальные структуры. ОБСЕ ещё можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — сказал Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Противоположностями таких организаций, помогающим формированию мировой многополярности, он назвал структуры нового типа — БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщало ИА Регнум, на заседании конференции «Евразийская безопасность» 26 октября Лавров заявил, что геополитический расклад сил продолжает меняться не в пользу Запада. По словам главы МИД, это начинают и западные элиты, заговорившие о конце эпохи после холодной войны. Также Лавров ранее указывал, что мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, а желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять.