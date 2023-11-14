Киев, 14 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Высказанная бывшим генеральным секретарём НАТО Андерсом Фог Расмуссеном идея о вступлении Украины в Североатлантический альянс по частям не соотносится с принципами, которых придерживается Киев. Об этом во время выступления в Вашингтоне заявил глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что Расмуссен не упомянул эти принципы, среди которых независимость, территориальная целостность и суверенитет, хотя знает о них.

«Это его мнение, как сделать первые шаги. Он сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией. Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», — подчеркнул Ермак.

Он также согласился с мнением ведущего о том, что идея экс-генсека НАТО является неосуществимой.

«Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же», — добавил глава офиса Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 11 ноября заявил, что Украину нужно принять в НАТО без утраченных территорий. По его мнению, этот шаг уменьшит угрозу конфликта между Россией и альянсом. Он считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина намерена получить приглашение на вступление в НАТО в 2024 году, на следующем саммите организации, когда альянсу исполнится 75 лет.

В свою очередь, экс-советник государственного секретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что Украина не сможет вступить ни в Европейский союз, ни в НАТО в ближайшие десять-пятнадцать лет, потому что является одной из самых коррумпированных стран мира.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведёт к катастрофическим последствиям для межгосударственного объединения. Он также напомнил, что Украина полностью коррумпирована, в то время как страны ЕС отправляют ей миллиарды евро.