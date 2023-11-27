Москва, 27 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Нынешняя международная обстановка по своей небезопасности сравнима с периодом Холодной войны. Об этом 27 ноября в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он напомнил, что во время Холодной войны у великих держав, у двух соперничающих лагерей ― США и Советского Союза ― был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипоматических рамках, были сдержки и противовесы.

«Ни в США, ни в Советском Союзе, ни в странах социалистического лагеря не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьёзные опасения за своё будущее, физическое будущее, я имею в виду», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

При этом, подчеркнул Лавров, в настоящее время в выступления многих политиков правительственных организаций такие страхи проявляются сплошь и рядом.

«Это иная ситуация», ― отметил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации 24 глава МИД Сергей Лавров заявил, что со времён Холодной войны мир подошёл, вероятно, к ещё более опасной черте. Он подчеркнул, что ситуацию усугубляет отказ Вашингтона и союзников от дипломатии и их попытки выяснить отношения на поле боя.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ 8 ноября заявил, что международная обстановка остаётся крайне сложной и напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. Российский лидер упомянул и спровоцированный новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдает прежде всего мирное население.