Штат Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Со времён Холодной войны мир подошёл, вероятно, к ещё более опасной черте. Ситуация усугубляется отказом Вашингтона и союзников от дипломатии. Об этом 24 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы Холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте», — сказал российский дипломат.

По его словам, ситуация усугубляется потерей веры в многосторонность, поскольку западные страны разрушают «блага глобализации», а США и их союзники отказываются от дипломатии и пытаются выяснить отношения «на поле боя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где два дня будет возглавлять заседания Совбеза организации.

Перед этим директор департамента международных коммуникаций МИД РФ Пётр Ильичёв заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место — например, в Женеву или Вену. По его словам, даже после ввода Австрией и Швейцарией санкций эти государства остаются более нейтральными, чем США.