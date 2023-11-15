Москва, 15 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Гособвинение попросило приговорить журналистку Александру Баязитову к 14 годам колонии общего режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщила ТАСС адвокат Елена Федулова.

Сергей Савостьянов / ТАСС

«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой <…> У меня нет слов», — сказала адвокат.

Заседание прошло в Басманном суде Москвы в закрытом режиме. По делу также проходит пиарщица Ольга Архарова. Для неё прокурор запросил 13 лет колонии.

В 2022 году суд арестовал Баязитову по обвинению в вымогательстве с целью получения имущества. Баязитову и Архарову обвиняют в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следователи считают, что женщины требовали крупные суммы у тех или иных лиц за отсутствие негативной информации о них в Telegram-каналах.

Известно, что Александра Баязитова была корреспондентом в «Коммерсанте», работала в Life.ru. С 2017 года она ведёт экономический блог на YouTube-канале «Адские бабки». Вместе с Архаровой они также были администраторами одноимённого телеграм-канала.