* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 ноября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить комика Руслана Белого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из реестра иностранных агентов. Об этом стало известно 27 ноября.

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«Иск Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ оставлен без удовлетворения», — сообщили в суде.

Соответствующее обращение эмигрировавший из России комик направил в суд в конце октября.

В список иноагентов Белого внесли 1 сентября по причине распространения материалов других иноагентов иформирования негативного образа армии России. Он также часто критиковал и высказывался против российской спецоперации на Украине. Сейчас комик живёт и работает в Испании. В суд с исками об обжаловании статуса иноагента также обращались признанные ими юморист Максим Галкин,певица Земфира, шоумен Семён Слепаков и блогер Илья Варламов и другие, но суд оставил решения неудовлетворёнными.