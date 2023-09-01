Москва, 1 сентября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 1 сентября внесло в реестр иностранных агентов главного редактора «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, бывшего участника Comedy Club Руслана Белого и ряд иных лиц.

Муратов принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к политике России, отметили в Минюсте.

«К. И. Сонин участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что проживающий за пределами России Руслан Белый также распространял материалы иноагентов, выступал против проведения СВО и стремился способствовать формированию негативного образа армии России.

В реестр иноагентов также были включены бывший депутат парламента Петербурга Максим Резник, Олег Радзинский (сын Эдварда Радзинского), бывшая ведущая «Эха Москвы» Оксана Баршева и ряд иных лиц.

Неделей ранее, 25 августа, Минюст внёс в реестр иноагентов политолога и журналиста Кирилла Рогова, а также журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта. Ранее в августе 2023 года в перечень иноагентов также были включены писательница Линор Горалик, публицист Андрей Пионтковский, экономист Андрей Илларионов и ряд иных лиц.