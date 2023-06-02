* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 2 июня, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд в Москве в пятницу, 2 мая, отказал юмористу и шоумену Максиму Галкину (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в удовлетворении иска к Министерству юстиции с требованием исключить его из списка физических лиц — иноагентов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Кадр из видео «Максим Галкин — биография» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Представитель артиста назвала решение Минюста незаконным и необоснованным и потребовала отменить его. По её словам, Галкин не ведёт политическую деятельность, хотя основанием для включения его в перечень стала именно она, а также финансирование из-за рубежа.

«Максим Александрович никогда не получал никакой (финансовой. — Прим. ИА Регнум) поддержки. Только он определяет темы своих выступлений, разговаривает со зрителями только на те темы, которые его волнуют», — заявила юрист.

В Минюсте же подчеркнули, что шоумен, помимо получения средств из-за рубежа, выступал за границей и критиковал органы власти в России, а также её политику.

В список физлиц-иноагентов Галкин попал сентябре 2022 года. В обосновании этого решения Минюста было указано осуществление артистом «политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских боевиков, при этом продолжая зарабатывать на русскоязычной аудитории и гастролируя с концертами в городах Израиля, куда он уехал вместе с супругой Аллой Пугачёвой.

В конце мая стало известно, что Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про СВО и Россию. Причиной стало сильное падение спроса на выступления артиста за границей. В качестве основания для удаления всех роликов из публичного доступа юморист выбрал авторские права. Комик рассчитывает таким образом вернуть утерянные позиции, так как сейчас его концерты не пользуются тем спросом, который был ранее, и залы остаются полупустыми.