* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 октября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Российский комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде присвоенный ему статус иностранного агента. Об этом сообщил 30 октября Замоскворецкий суд Москвы.

Кадр из видео Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд зарегистрировал иск Белого Р. В. к Министерству юстиции России», — заявили в суде.

Отмечается, что дату судебного заседания не назначили. Сейчас Белый живёт и работает в Испании.

Как передавало ИА Регнум, комик уже после отъезда из России публично высказывался против проведения специальной военной операции. В одном из своих выступлений он обвинил Россию в агрессии против Украины и заявил, что сам предпочёл бы не «нападать», а «защищать». Как рассказывал Белый, на Украине у него есть родственники, а друг из Одессы участвует в боевых действиях в составе подразделения теробороны. Позднее Минюст признал комика иностранным агентом. Как отметили в ведомстве, проживающий за пределами России Белый помимо своих высказываний также распространял материалы других иноагентов и способствовал формированию негативного образа армии России.

В мае 2023 года ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) также пыталась оспорить в судебном порядке свой статус иноагента. Она обратилась в Замоскворецкий суд вместе с двоюродным братом Андреем Лошаком (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), но в пересмотре решения ей отказали. Общее число известных иноагентов, желающих обжаловать этот статус, возросло: в Минюст обращались юморист Максим Галкин, певица Земфира, шоумен Семён Слепаков и блогер Илья Варламов и другие. Однако суд оставил решения неудовлетворёнными.