Пхеньян, 27 ноября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Ранее запущенный КНДР разведывательный спутник сделал снимок Рима, с которым ознакомился северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 27 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что в понедельник лидер КНДР посетил космический центр при Государственном главном управлении республики по аэрокосмической технике, где заслушал доклад о подготовке спутника к использованию с 25 по 27 ноября.

В ходе посещения Ким Чен Ын ознакомился со сделанной утром 27 ноября фотографией американской авиабазы Андерсен, расположенной на острове Гуам в Тихом океане, а также со снимком Рима, который был сделан вечером 25 ноября.

По данным источника, настройка северокорейского спутника ведётся с опережением на 1–2 дня.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября ЦТАК сообщило об успешном запуске КНДР ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». Позднее в этот же день спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Главы МИД стран — участниц «Группы семи» (G7) осудили запуск ракеты КНДР. Они назвали его угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами.

Позднее в этот же день профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков заявил, что работающий разведывательный спутник КНДР, как это ни парадоксально, сделает ситуацию на Корейском полуострове менее опасной. Он пояснил, что в распоряжении США и Южной Кореи есть весьма совершенная система технической разведки, в основе которой лежит использование разведывательных спутников. В результате запуск Пхеньяном спутника позволяет очень существенно ослабить опасный дисбаланс, существующий в разведывательных возможностях Северной Кореи и её вероятных противников.