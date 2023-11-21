Пхеньян, 21 ноября, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Запуск северокорейской ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1» прошёл успешно. Об этом 21 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ракета-носитель следовала заданной траектории полёта, спутник был выведен на орбиту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была запущена в 22:42 (16:42 мск) с космодрома Сохэ. Спутник вышел на орбиту в 22:54 (16:54 мск).

По данным агентства, Пхеньян планирует в ближайшем будущем запустить ещё несколько разведывательных спутников, которые позволят повысить боевую готовность армии КНДР и улучшить возможности по получению разведданных в прилегающих к стране регионах, в первую очередь в районе Южной Кореи.

Как ранее передавало ИА Регнум, береговая охрана Японии 21 ноября сообщила, что первый разведывательный спутник КНДР, предположительно, находится в запущенной ракете. В связи с пуском в Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава было рекомендовано укрыться в зданиях или под землёй на случай падения обломков.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида поручил принять меры и подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам в связи с намерением КНДР запустить спутник.