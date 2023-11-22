Брюссель, 22 ноября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Главы МИД «Большой семёрки» осудили запуск ракеты КНДР, назвав его угрозой миру, следует из опубликованного заявления министров иностранных дел стран G7.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

«Самым решительным образом осуждаем запуск Северной Кореей с использованием технологии баллистических ракет, осуществленный 21 ноября 2023 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Японии.

Также отмечается, что запуск ракеты «представляет серьёзную угрозу миру и стабильности в регионе и за его пределами».

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что запуск северокорейской ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1» прошёл успешно.

Ракета была запущена в 22:42 (16:42 мск) с космодрома Сохэ. Спутник вышел на орбиту в 22:54 (16:54 мск).