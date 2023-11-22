Москва, 22 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Если у властей Северной Кореи будет работающий разведывательный спутник, то это, как ни парадоксально, сделает ситуацию на Корейском полуострове менее опасной. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 ноября заявил профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

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Ранее власти КНДР объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником «Маллиген-1».

По словам Ланькова, это событие очень важно для северокорейских вооружённых сил, так как позволяет если не ликвидировать, то очень существенно ослабить тот опасный дисбаланс, который существует в разведывательных возможностях Северной Кореи и её вероятных противников — США и Южной Кореи.

Как пояснил востоковед, дело в том, что в распоряжении Вашингтона и Сеула есть весьма совершенная система технической разведки, в основе которой лежит использование разведывательных спутников. У Северной Кореи же практически нет возможности наблюдать за тем, что происходит на территории Юга, в режиме реального времени. Поэтому если у военного руководства КНДР возникают подозрения и опасения, то проверять их приходится, отправляя на территорию Южной Кореи разведывательные группы. Понятно, что такие действия не всегда возможны и занимают немало времени.

«Наконец, есть угроза того, что группа будет обнаружена. Такие случаи неоднократно имели место в прошлом», — рассказал Ланьков.

Однако сейчас с появлением разведывательного спутника северокорейские военные смогут получать в режиме реального времени относительно адекватную информацию о том, что происходит на Юге.

«Поэтому появление этого спутника, как ни парадоксально, сделает ситуацию на Корейском полуострове менее опасной, — заявил кореевед. — В получастном порядке это обстоятельство признают очень многие западные специалисты, включая даже американских военных. Всем понятно, что Северная Корея, не имея реальной информации о том, что происходит у её вероятного противника, может в определённых обстоятельствах запаниковать и отреагировать на несуществующую угрозу упреждающим ударом, спровоцировав таким образом серьёзный конфликт».

Ланьков напомнил, что северокорейское руководство уже давно, открыто и официально заявляло, что собирается запустить такой разведывательный спутник. Нынешняя попытка была третьей, так как два предыдущих запуска закончились неудачей.

«Было понятно, что КНДР не остановится, пока не обзаведётся таким спутником, — сказал Ланьков. — Кстати, сам по себе вывод спутника на орбиту не означает, что он сейчас работает в штатном режиме и передаёт необходимую информацию. Это весьма сложное устройство, и нельзя исключать, что этот спутник пока не работает. И если его работу наладить так и не удастся, то северокорейцы будут повторять подобные попытки и дальше, до тех пор пока у них на орбите на появится как минимум один надёжно работающий спутник. А в идеале — небольшая группировка».

Востоковед согласился с тем, что КНДР в настоящее время чувствует угрозу, так как мир становится всё более нестабильным местом и всё большее количество стран, больших и малых, начинают жить по древнему принципу: «плохо в деревне без нагана, если у соседа пулемёт». Как полагает Леньков, таков неизбежный результат начавшегося дрейфа мира в сторону многополярности.

«Впрочем, в настоящий момент ни Южная Корея, ни США не имеют ни малейшего желания нападать на КНДР. Однако желания приходят и уходят, и Северная Корея будет чувствовать себя спокойнее тогда, когда у неё есть минимально надёжные силы сдерживания. Основой этих сил является ядерное оружие», — подытожил Ланьков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ближайшем будущем КНДР намерена запустить ещё несколько разведывательных спутников, которые, как ожидается, повысят боевую готовность её армии и улучшат возможности по получению разведданных.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры и подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам в связи с планами КНДР по запуску этого спутника. Более того, глава правительства обещал даже требовать отмены запуска спутника и напомнил, что запуск баллистической ракеты для вывода на орбиту искусственного спутника будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

В свою очередь Пхеньян предупредил о возможности «полномасштабной войны», которая может начаться из-за политики США.

Северокорейская пресса пишет, что укрепление сотрудничества в военной сфере между США, Японией и Южной Кореей до уровня полноценного союза может привести к третьей мировой войне или ядерному конфликту.