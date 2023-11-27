Вашингтон, 27 ноября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Пакетный запрос президента США Джо Байдена о выделении помощи Украине и Израилю рассмотрят в Сенате 4 декабря, сообщил представитель демократов в верхней палате американского парламента Чак Шумер.

Lawrence Jackson Сенат США

«Я намереваюсь вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря», — написал он однопартийцам.

По его убеждению, рассмотрение данного законопроекта является одной из важнейших задач, решить которую необходимо членам Конгресса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шумер заявил, что надеется на утверждение пакета военной помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США отмечают 25 декабря. Речь идёт о $105 млрд для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды.

В палате представителей Конгресса, где большинство у республиканцев, уже одобрили законопроект, в котором не предусмотрено средств на помощь Украине, а пакет для Израиля был гораздо меньше, чем просил Байден. В Белом доме и Сенате тогда заявили, что документ не согласуют.

Конгрессмен Майкл Тернер выразил мнение о том, что принять пакет помощи Украине и Израилю до конца 2023 года будет «очень трудно» из-за политики Белого дома в отношении безопасности на южной границе США. Республиканцы в Конгрессе не торопятся рассматривать пакет в целом, они предлагают его разделить, чтобы провести по пунктам отдельное голосование.