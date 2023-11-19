Вашингтон, 19 ноября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Лидеры Конгресса США рассчитывают, что смогут до конца этого года утвердить пакет военной помощи Украине и Израилю, которую запросил американский президент Джо Байден, сообщил 19 ноября телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, лидер большинства Демократической партии в сенате Чак Шумер заявил, что надеется на принятие соответствующего законопроекта до Рождества, которое в США отмечают 25 декабря.

«Я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чём настаивает», — сказал он.

Шумер добавил, что конгрессмены продолжат работать над этим вопросом сразу же после Дня благодарения 24 ноября.

На телеканале сообщили, что в палате представителей Конгресса, где большинство у республиканцев, уже одобрили законопроект, в котором не предусмотрено средств на помощь Украине, а пакет для Израиля гораздо меньше, чем просит Байден. Но в Белом доме и Сенате уже заявили, что не согласуют документ.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить шатдаун — прекращение финансирования американского правительства — в США приняли краткосрочный бюджет без учёта Украины до 17 ноября.

16 ноября Конгресс принял новый краткосрочный бюджет до середины февраля 2024 года без статей расходов на помощь Украине и Израилю. Байден его утвердил.