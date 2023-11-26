Донецк, 27 ноября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. В Донецке от обстрела ВСУ пострадали два мирных жителя. Мать с дочерью были ранены осколками снаряда со шрапнелью в районе железнодорожного вокзала, передаёт «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По словам женщины, её дочь обычно допоздна сидит за компьютером и делает уроки, но в этот раз девочка из-за дождя легла пораньше. Это помогло ей сохранить жизнь, так как осколки пробили стул, на котором ранее сидел ребёнок.

Шрапнельный снаряд является особым типом огнестрельного снаряда, который применяется в артиллерии и других видах оружия. В отличие от дроби и картечи, шрапнель используется для стрельбы на большие расстояния.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 ноября ВСУ попытались нанести урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Часть региона была обесточена. Без света остались котельные. В связи с массированностью ударов не всё было сбито, сказал глава региона Денис Пушилин.

В ночь на 25 ноября ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, в том числе кассетные, натовского калибра 155 миллиметров.

22 ноября только за полтора часа ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке. Пострадали десять человек, в том числе три несовершеннолетних и четыре сотрудника МЧС России.