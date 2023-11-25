Донецк, 25 ноября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов, в том числе кассетные, натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что после 00:00 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённого пункта Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.

В 00:15 ВСУ обстреляли населённый пункт Карловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров.

С 02:10 мск по 06:40 мск ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов, в том числе кассетные, калибра 155 миллиметров.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали десять человек, в том числе три несовершеннолетних и четыре сотрудника МЧС России. 22 ноября только за полтора часа ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке.

А во время концерта в клубе населённого пункта Камечёво Старобешевского района ДНР погибла актриса и театральный режиссёр Полина Меньших, попав под обстрел ВСУ. В театре уточнили, что актриса погибла 19 ноября, в тот день она выступала перед военнослужащими. 13 ноября Меньших исполнилось 40 лет.