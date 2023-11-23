Донецк, 23 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали десять человек, в том числе три несовершеннолетних и четыре сотрудника МЧС России. Об этом 23 ноября сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что 22 ноября медицинская помощь была оказана двум школьницам 2009 года рождения, которые получили травмы, в том числе осколочные ранения грудной клетки. Отмечается, что несовершеннолетний 2010 года рождения получил травму правого плеча.

В результате артобстрела со стороны ВСУ осколочное ранение мягких тканей височной области получила женщина 1982 года рождения, контузию головного мозга диагностировали у местного жителя 1989 года рождения и у женщины 1974 года рождения.

Собеседник добавил, что в результате артобстрела Кировского района города и сброса боеприпаса с БПЛА получили ранения четыре сотрудника МЧС России.

22 ноября только за полтора часа ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке.

Как передавало ИА Регнум, во время концерта в клубе населённого пункта Камечёво Старобешевского района ДНР погибла актриса и театральный режиссёр Полина Меньших, попав под обстрел ВСУ. В театре уточнили, что актриса погибла 19 ноября, в тот день она выступала перед военнослужащими. 13 ноября Меньших исполнилось 40 лет.

В Минобороны РФ сообщили, что 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал прицельный огонь по журналистам «местью от бессилия».

Раненный в результате удара ВСУ журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался.