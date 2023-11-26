Симферополь, 27 ноября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Глава Черноморского района Крыма Наталья Писарева сообщила об остановке подачи воды и тепла после аварийного отключения из-за штормового ветра электроснабжения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленное ветром дерево

В своём Telegram-канале Писарева пояснила, что водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе (11 тыс. населения) полностью остановлено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе нет возможности подачи отопления.

Глава уточнила, что 78 аварийно-восстановительных бригад и 78 единиц техники работают на восстановлении электричества в Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, почти полмиллиона жителей Крымского полуострова из-за разбушевавшейся стихии остались без электроснабжения. Специалисты стараются устранить повреждения. Об этом написал в своём Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Самые пострадавшие районы: Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский.

26 ноября в Крыму резко ухудшились погодные условия. Все оперативные службы республики приведены в состояние повышенной готовности, создан оперативный штаб.

На автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение из-за шторма и урагана. Полностью закрыта дорога Саки — Евпатория, автомобилисты могут объехать через Владимировку.