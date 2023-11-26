Вторая группа заложников из сектора Газа прибыла в Израиль
ЦАХАЛ: вторая группа заложников из сектора Газа прибыла в Израиль
Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что освобожденные заложники находятся на территории Израиля, они направляются в больницы, где встретятся со своими семьями.
Как передавало ИА Регнум, соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС действует четыре дня с 24 ноября. За это время стороны договорились освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.
ЦАХАЛ и ХАМАС провели два обмена удерживаемых граждан. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 израильских заложников. Израиль отпустил 39 палестинских заключённых.
В рамках второго обмена стороны договорились об освобождении ХАМАС 20 заложников, семь из которых — иностранные граждане. ЦАХАЛ также выполнила свою часть договора и передала бывших заключённых израильских тюрем. По условиям сделки людей доставили на автобусах в город Бейтуния.