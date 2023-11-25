Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военную операцию в секторе Газа сразу после завершения нынешней гуманитарной паузы и будет вести её до освобождения всех удерживаемых движением ХАМАС заложников, заявил 25 ноября начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

«Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия (военную операцию — Прим. ред.), пока не вернём всех заложников. Это наш моральный долг», — цитирует главу Генштаба ЦАХАЛ The Times of Israel.

Израильская армия использовала гуманитарную паузу, чтобы дать военнослужащим возможность отдохнуть и подготовиться к новым боям, добавил Халеви, подтвердив, что целью Израиля является «уничтожение ХАМАС».

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Израиля и ХАМАС при поддержке посредников достигли договорённости о четырёхдневном перемирии, в ходе которого Израиль должен освободить палестинских заключённых из тюрем, а ХАМАС — вернуть заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября.

Договорённость о перемирии вступила в силу 24 ноября. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 женщин и детей. Власти Израиля, в свою очередь, отпустили на свободу 39 палестинских заключённых — женщин и подростков.

Военные Армии обороны Израиля в дни перемирия будут проходить подготовку к возобновлению боевых действий, объявлен режим оперативной паузы, заявлял ранее официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.