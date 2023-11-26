Москва, 26 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российские подразделения нанесли поражение противнику у села Работино в Запорожской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 ноября на брифинге.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он уточнил, что боях у села Работино участвовала 33-я механизированная бригада ВСУ. Российские подразделения наносили удары по противнику при поддержке авиации и артиллерии.

За сутки на запорожском направлении противник потерял до 35 бойцов, а также танк и два автомобиля.

Накануне в Минобороны проинформировали об отражении двух атак украинских штурмовиков в районе села Новопрокоповка на запорожском направлении. У села Работино были поражены живая сила и техника противника. За сутки потери ВСУ на этом направлении превысили 40 бойцов. Противник также лишился двух танков, двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и пушки М-46.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 18 по 24 ноября российские войска на запорожском направлении вели активную оборону, отразили 11 атак у Работино и Вербового. Бои также шли у Малой Токмачки, Успеновки и Новоандреевки. Противник потерял за указанный период до 435 бойцов.