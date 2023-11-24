Москва, 24 ноября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Российские военные отразили 58 атак ВСУ на различных направлениях на минувшей неделе. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 ноября на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что на купянском направлении отражены 13 атак противника, на краснолиманском направлении — десять, на донецком — 22, на южнодонецком — две, на запорожском — 11. На херсонском направлении боевые группы ВСУ предпринимали неудачные попытки высадиться на островах и левом берегу Днепра.

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