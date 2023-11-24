Москва, 24 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. ВС РФ за прошедшую неделю удалось отразить десять атак Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял более 740 военных. Об этом 23 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

По данным министерства, общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября в Минобороны сообщили, что на южнодонецком направлении в результате ударов ВС России украинская армия потеряла за сутки до 140 военных, также были уничтожены три БТР.

Уточнялось, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток», армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около населённого пункта Новомихайловка ДНР и 102-й бригады территориальной обороны около населённого пункта Приютное Запорожской области.

Потери украинской армии составили до 140 военнослужащих, также были уничтожены три бронетранспортёра и четыре автомобиля, добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что российские военные отразили атаку групп нацгвардии Украины на краснолиманском направлении у села Григоровка.

Тогда говорилось, что атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе села Григоровка (ДНР) была отражена слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии.