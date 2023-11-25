Москва, 25 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили два командно-наблюдательных пунктов ВСУ в районе Серебрянки, сообщил 25 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта», — сказал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что были поражены пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю более 740 военных на краснолиманском направлении. В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.