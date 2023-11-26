Москва, 26 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки противника на донецком направлении в зоне СВО, противник потерял до 200 бойцов. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаки украинских штурмовиков у населённых пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка в ДНР. Против них действовали 24-я механизированная и 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.

Кроме того, живая сила и техника противника поражены у Артёмовского, Клещеевки, Богдановки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, промзона у города Авдеевки в ДНР, находившаяся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождена российскими военными. По информации военкоров, промзону в районе железнодорожной станции «Ясиноватая 2» полностью освободили вечером 25 ноября в ходе боёв с превосходящими силами противника.