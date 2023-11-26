Вашингтон, 26 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Тот факт, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не освободило ни одного гражданина США из числа заложников, захваченных в Израиле 7 октября, свидетельствует об отсутствии уважения к стране и её руководству. Такое мнение высказал экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Zakariya Yahya/Global look press

«Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернуло людей из других стран, но до сих пор не возвратило ни одного американского заложника? У этого есть только одна причина — отсутствие уважения к нашей стране и её руководству», — написал он на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС действует четыре дня с 24 ноября. За это время стороны договорились освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

ЦАХАЛ и ХАМАС провели два обмена удерживаемых граждан. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 израильских заложников. Израиль отпустил 39 палестинских заключённых.

В рамках второго обмена стороны договорились об освобождении ХАМАС 20 заложников, семь из которых — иностранные граждане. ЦАХАЛ также выполнила свою часть договора и передала бывших заключённых израильских тюрем. По условиям сделки людей доставили на автобусах в город Бейтуния.