Газа, Палестина, 24 ноября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС, вступило в силу 24 ноября. Кадры из города Газы транслирует в прямом эфире телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум

Договорённость о перемирии в палестинском анклаве на четыре дня начала действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Пока в Газе сохраняется спокойная обстановка.

В рамках перемирия в анклав каждый день будут прибывать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. В ХАМАС также заявили, что Израиль согласился приостановить полёты своей авиации на юге анклава на четыре дня. В северной части полёты приостановят на шесть часов, с 10:00 до 16:00.

Ожидается, что ХАМАС во второй половине дня освободит первую группу из 13 заложников.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Власти Израиля 22 ноября обнародовали список из 300 палестинских заключённых, которых согласились освободить в обмен на заложников, удерживаемых ХАМАС. Освобождение 39 палестинских заключённых, по информации CNN, состоится 24 ноября.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перемирие — это «короткая пауза», за которой последуют интенсивные боевые действия. Они продолжатся по меньшей мере два месяца.