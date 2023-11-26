Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 03:00 — ИА Регнум. ЦАХАЛ освободила вторую группу заключённых палестинцев. Люди прибыли на Западный берег реки Иордан, следует из трансляции телеканала Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Бывшие заключённые израильских тюрем по условиям сделки с ХАМАС прибыли на автобусах в город Бейтуния. Сотни людей вышли на улицы. По данным журналистов, среди собравшихся есть родственники освобождённых.

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Как передавало ИА Регнум, 25 ноября палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту 20 заложников, семь из которых были иностранные граждане. Процесс передачи заключённых в обмен на заложников контролируется Египтом.

Также в ХАМАС заявили, что освободили четырёх тайских заложников в ответ на усилия президента Турции Реджепа Эрдогана. Группа выехала в Египет, на границу с Израилем.

Власти Израиля и ХАМАС при поддержке посредников достигли договорённости о четырёхдневном перемирии, в ходе которого Израиль должен освободить палестинских заключённых из тюрем, а ХАМАС — вернуть заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября.