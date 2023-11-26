Брянск, 26 ноября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Над Брянской областью уничтожен беспилотник. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сообщил он, добавив, что никто не пострадал, разрушений нет.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в воздушном пространстве Наро-Фоминского, Одинцовского, Раменского и Подольского городских округов Московской области ночью 26 ноября силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотников. В трёх случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.

За ночь и утро 15 ноября средствами ПВО над российскими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Запланированная противником террористическая атака подавлена, все дроны уничтожены, заявили в Минобороны РФ.

Сбитый дрон влетел в жилую многоэтажку Тулы, ударив по 12-му этажу дома по улице Хворостухина. В трёх квартирах повреждено остекление. Один из жильцов получил лёгкое резаное ранение. Пострадавшему оказана медпомощь.