Тула, 26 ноября, 2023, 06:11 — ИА Регнум. В небе над Тульской областью перехватили два украинских беспилотника, при падении один из дронов врезался в жилой дом, сообщил 26 ноября губернатор региона Алексей Дюмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — заявил он.

Серьёзных повреждений, по словам Дюмина, нет. В трёх квартирах повреждено остекление.

Один из жильцов дома получил лёгкое резаное ранение. Пострадавшему оказана медпомощь, уточнил губернатор.

Дюмин пообещал оказать содействие по остеклению пострадавших квартир.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 ноября силами российских систем ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевских боевиков. Дроны самолётного типа сбили над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Тем самым была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку.

Ночью 28 октября средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Орловской и два беспилотника над Тульской областями.