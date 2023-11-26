Москва, 26 ноября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. За ночь и утро 26 ноября, по сообщениям Минобороны, средствами ПВО над регионами России были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Таким образом, запланированная противником террористическая атака была подавлена. Все дроны уничтожены.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

О налётах на Брянскую, Московскую, Тульскую и Калужские области сообщили в Telegram-каналах мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Киевские боевики пытались массированно атаковать регионы, но были своевременно остановлены.

Разрушений и пострадавших на земле нет, за исключением Тулы. Здесь сбитый дрон влетел в жилую многоэтажку, ударив по 12-му этажу дома по улице Хворостухина. В трёх квартирах повреждено остекление. Один из жильцов получил лёгкое резаное ранение.

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В Брянской области ещё два БПЛА были сбиты над Карачевским и Брянским районами.

Ещё об одном сбитом дроне в городском округе Подольск сообщил Сергей Собянин. Летевшие на Москву беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.

Также ранним утром 26 ноября ликвидированы ещё девять беспилотников в небе над Московской, Калужской, Тульской и Брянской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что дроны были уничтожены над Дзержинским и Жуковским районами.

Аэропорты Внуково и Домодедово в Москве экстренно приостановили вылеты и прилёты утром 26 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 октября средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Орловской и два беспилотника над Тульской областями.

Российские военные отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолётного типа 19 ноября на объекты в Москве и Московской области.