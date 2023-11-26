Силы ПВО сбили 20 БПЛА. Что известно об атаке дронов ВСУ на регионы России
Минобороны: утром 26 ноября силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА в регионах России
Москва, 26 ноября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. За ночь и утро 26 ноября, по сообщениям Минобороны, средствами ПВО над регионами России были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Таким образом, запланированная противником террористическая атака была подавлена. Все дроны уничтожены.
О налётах на Брянскую, Московскую, Тульскую и Калужские области сообщили в Telegram-каналах мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Киевские боевики пытались массированно атаковать регионы, но были своевременно остановлены.
Разрушений и пострадавших на земле нет, за исключением Тулы. Здесь сбитый дрон влетел в жилую многоэтажку, ударив по 12-му этажу дома по улице Хворостухина. В трёх квартирах повреждено остекление. Один из жильцов получил лёгкое резаное ранение.
В Брянской области ещё два БПЛА были сбиты над Карачевским и Брянским районами.
Ещё об одном сбитом дроне в городском округе Подольск сообщил Сергей Собянин. Летевшие на Москву беспилотники ВСУ были перехвачены и уничтожены силами ПВО в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.
Также ранним утром 26 ноября ликвидированы ещё девять беспилотников в небе над Московской, Калужской, Тульской и Брянской областями.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что дроны были уничтожены над Дзержинским и Жуковским районами.
Аэропорты Внуково и Домодедово в Москве экстренно приостановили вылеты и прилёты утром 26 ноября.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 октября средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Орловской и два беспилотника над Тульской областями.
Российские военные отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолётного типа 19 ноября на объекты в Москве и Московской области.