Наро-Фоминск, Московская область, 26 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Наро-Фоминского, Одинцовского, Раменского и Подольского городских округов Московской области ночью 26 ноября силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотников, сообщил губернатор области Алексей Воробьёв.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«В трёх случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Оперативные штабы по ликвидации последствий возглавят руководители муниципалитетов. Воробьёв призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь и утро 15 ноября средствами ПВО над российскими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Запланированная противником террористическая атака подавлена, все дроны уничтожены, заявили в Минобороны РФ.

Сбитый дрон влетел в жилую многоэтажку Тулы, ударив по 12-му этажу дома по улице Хворостухина. В трёх квартирах повреждено остекление. Один из жильцов получил лёгкое резаное ранение. Пострадавшему оказана медпомощь.