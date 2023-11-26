В Подмосковье уничтожены пять украинских БПЛА, повреждены строения
Воробьёв: в Подмосковье уничтожены пять украинских БПЛА, повреждены строения
Наро-Фоминск, Московская область, 26 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Наро-Фоминского, Одинцовского, Раменского и Подольского городских округов Московской области ночью 26 ноября силами противовоздушной обороны были перехвачены пять украинских беспилотников, сообщил губернатор области Алексей Воробьёв.
«В трёх случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», — написал глава области в своём Telegram-канале.
Оперативные штабы по ликвидации последствий возглавят руководители муниципалитетов. Воробьёв призвал жителей Подмосковья сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА Регнум, за ночь и утро 15 ноября средствами ПВО над российскими регионами были сбиты 20 украинских беспилотников самолётного типа. Запланированная противником террористическая атака подавлена, все дроны уничтожены, заявили в Минобороны РФ.
Сбитый дрон влетел в жилую многоэтажку Тулы, ударив по 12-му этажу дома по улице Хворостухина. В трёх квартирах повреждено остекление. Один из жильцов получил лёгкое резаное ранение. Пострадавшему оказана медпомощь.